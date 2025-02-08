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Corendon Alanyaspor, Batuhan Yavuz ile 4.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Corendon Alanyaspor, Batuhan Yavuz ile 4.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Corendon Alanyaspor, defansını güçlendirmek amacıyla MSV Duisburg'dan milli oyuncu Batuhan Yavuz ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında da yer aldı.

Corendon Alanyaspor, MSV Duisburg forması giyen milli oyuncu Batuhan Yavuz ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Corendon Alanyaspor, 2024-2025 ara transfer döneminde defansı güçlendirmek için MSV Duisburg forması giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Batuhan Yavuz ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde Schalke U17, MSV Duisburg U17, Türkiye U17 ve Türkiye U19 formaları giyen Batuhan Yavuz, toplamda 57 maça çıkarken 4 gol kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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