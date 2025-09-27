Corendon Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "Futbolun adaleti olsa sonuç farklı olurdu"

Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 yenilen Corendon Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Takımımın oynadığı futbolun hakkını alamadığı için çok üzüldük. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız." dedi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, sahada bir futbol dersi izlendiğini söyledi.

İki altyapıdan, iki geçen sezon alt ligden oyuncunun ilk 11'de oynadığını belirten Çavuşoğlu, "Tarihi bir farkla Galatasaray'ı uğurlayabilirdik. Galatasaray yöneticileri de aynı düşüncede. Ama futbolun adaleti olsa 5-1, 6-1 maç biterdi. Tarihi bir fark olurdu. Ama futbolun adaletinin yanı sıra şansı da önemli." diye konuştu.

Direkten dönen toplarının yanı sıra maçta 23 de şut çektiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray'ın 7 şutu var. Son uzatma dakikalarında bile 3 tane yüzde yüzlük pozisyonu kaçırdık, atamadık. Biraz da beceremedik diyelim. Buradan teknik heyetimi, futbolcularımı kutluyorum. Ortaya çok güzel bir futbol koydular. Sonuç olarak Galatasaray 1-0 yendi, tebrik ederiz. Önümüze bakacağız ama takımımın, oynadığı futbolun hakkını alamadığı için çok üzüldük. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız."

"Dersinize çalışın ondan sonra yorum yapın"

Çavuşoğlu, maçta yaşanan bir penaltı pozisyonuyla ilgili soruyu da cevaplayarak, pozisyonu izlediğini ve penaltı olmadığını söyledi.

Oynadıkları Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonuna benzer bir pozisyon olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii bazı yorumcular birilerinin adamı olduğu için yorum yaparken 'penaltıydı' diyor. Ama yeni çıkan kurallardan haberleri yok. Derslerine çalışmıyorlar. Oturmuşlar oraya, birilerinin adamları yorum yapıyor. Böyle birçok yorumcu var. Ben onları da dikkate almıyorum zaten. Önce kuralları öğrensinler. Birçoğu da eski hakem. Dersinize çalışın ondan sonra yorum yapın. Fenerbahçe maçındaki de penaltı değil bu maçta bizim lehimize olacak penaltı pozisyonu da penaltı değildi."

Bir gazetecinin teknik direktör Joao Pereira'nın performansıyla ilgili sorusunu da yanıtlayan Çavuşoğlu, "Hocamızın amaçları ve hedefleri var. 1 yıl önceden hocamız bize sunum yapmıştı. Futbolculuk zamanında da beğendiğimiz bir oyuncuydu. Hocamız çalışkan, azimli, hırslı. Şu anda takımımızı iyi çalıştırıyor." diye konuştu.