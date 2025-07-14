Corendon Alanyaspor, Baran Moğultay'ı Kiraladı

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Corendon Alanyaspor, Almanya'nın Borussia Dortmund II takımından 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Baran Moğultay'ı kiraladığını açıkladı. Anlaşma, satın alma opsiyonu ile gerçekleşti.

Corendon Alanyaspor, Almanya'nın Borussia Dortmund II takımından, Ümit Milli Takımı oyuncusu Baran Moğultay'ı kiraladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Baran Moğultay'ın, satın alma opsiyonuyla Almanya'nın Borussia Dortmund II takımından kiralandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
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