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Corendon Alanyaspor, Ankaragücü Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. Hafta maçında Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda futbolcular, yenileme ve koşu çalışması yaptı.

Corendon Alanyaspor, çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. Hafta maçlarında Corendon Alanyaspor, deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı. Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu yönetimimdeki antrenmanda futbolcular salonda yenileme çalışması ile başladı. Antrenman sahada koşu çalışması ile sona erdi.

Corendon Alanyaspor, çarşamba günü saat 20.30'da Eryaman Stadyumunda MKE Ankaragücü ile kupa maçında kozlarını paylaşacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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