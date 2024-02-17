Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanla takım taktik çalışmalarını gerçekleştirdi. Leroy Fer'in sarı kart cezası nedeniyle maçta yer alamayacağı belirtildi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Futbolcular idmanın kalan kısmında taktik çalışma yaparak maçın hazırlıklarını tamamladı.
Öte yandan Alanya ekibinde orta saha oyuncusu Leroy Fer sarı kart cezası nedeniyle yarınki maçta yer alamayacak.
Alanyaspor, yarın saat 13.30'da sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. - ANTALYA