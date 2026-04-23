Haberler

Beşiktaş Alanyaspor'u 3-0 yenip yarı finalde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEŞİKTAŞ, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Samet Çavuş üstlendi.

Ev sahibi Beşiktaş mücadeleye "Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, Toure, Oh" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Konuk Corendon Alanyaspor ise "Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Maestro, Ruan, İbrahim Kaya, Hwang, Güven Yalçın" ilk 11'iyle maça başladı.

Beşiktaş, 17'nci dakikada öne geçti. Cerny'nin pasıyla sağ tarafta buluşan Murillo'nun ceza sahasının sağ çizgisinden içeriye çevirdiği top Toure'ye geldi. Toure'nin gelişine vuruşunda top kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesinde rağmen filelere gitti: 1-0. 32'nci dakikada Olaitan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya Oh kafayla vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48'inci dakikada Hadergjonaj'ın kullandığı serbest vuruşta savunma arkasına sarkan Jo'nun ceza sahası içinden sağ ayakla şutunda top auta gitti. 68'inci dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahası yayının içinden kullandığı serbest vuruşta top kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı. 83'üncü dakikada Beşiktaş, ikinci golü buldu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın uzaklaştırmak istediği topta Olaitan araya girdi. Olaitan'ın pasıyla buluşan Oh, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla topu boş filelere gönderdi: 2-0. 85'inci dakikada siyah-beyazlılar farkı 3'e çıkardı. Sağ taraftaki Murillo'nun pasıyla buluşan Rashica, bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Orkun, kale sahası önünden kafayla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-0. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Beşiktaş, yarı finale yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

