Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor, Kocaelispor'u 2-0 geride bıraktı. İlk yarıda Hadergjonaj ve Hwang'ın golleriyle öne geçti.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Ali Can Alp
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Hwang, Mounie
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Rivas, Keita, Linetty, Agyei, Nonge, Churlinov, Serdar Dursun
Goller: Dk. 26 Hadergjonaj, Dk. 31 Hwang (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Linetty, Dk. 25 Keita (Kocaelispor)
21. dakikada ceza sahasına giren Mounie'nin vuruşunda topu kaleci Gökhan Değirmenci, kontrol etti.
26. dakikada Alanyaspor öne geçti. Janvier'in pasında topla ceza sahası dışı çaprazında buluşan Hadergjonaj'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
31. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Orta sahanın gerisinden Hadergjonaj'ın kullandığı serbest vuruşta Hwang savunma arkasına sarktı. Topla ceza sahasında buluşan Hwang'in sağ çaprazdan vuruşunda fileleri havalandırdı: 2-0.
