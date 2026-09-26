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Corendon Alanyaspor, 10 Ekim'deki Erzurumspor FK maçına hazırlanıyor

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Corendon Alanyaspor, 10 Ekim'deki Erzurumspor FK maçına hazırlanıyor
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Takım, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde antrenman yaptı ve hazırlıklarına yarın devam edecek.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp açıklamasına göre, turuncu-yeşilli ekip Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan ve pas çalışmasıyla süren idman, dar alanda oyunla sona erdi.

Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
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