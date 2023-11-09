Kingsley Coman'ın Galatasaray maçları bittiği için bir dua etmediği kaldı: Acı çektik

Bayern Münih'te Kingsley Coman, Galatasaray maçının bazı bölümlerinde acı çektiklerini söyledi. Fransız yıldız açıklamasında, "Zaman zaman maçlarda acı çektiğimiz anlar oldu ama iyi mücadele ettik ve bizim için sonuçlar iyi oldu." dedi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Bayern Münih'e 80. dakikadan sonra yediği gollerle mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, tıpkı ilk maçta olduğu gibi rakibini yine zorlarken mücadelenin sonunda Bayern Münih'in yıldızı Kingsley Coman, "Acı çektik" itirafında bulundu.

"ZOR MAÇLAR OYNAYACAĞIMIZI BİLİYORDUK"

Coman yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a karşı zor maçlar oynayacağımızı biliyorduk ama bence iki maçta da iyiydik. Zaman zaman maçlarda acı çektiğimiz anlar oldu ama iyi mücadele ettik ve bizim için sonuçlar iyi oldu." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY HARİKA BİR TAKIM"

Coman ayrıca, "Bence grupta ikincilik yarışında her şey ortada. Galatasaray harika bir takım, Kopenhag da öyle. Hak eden takımın gruptan çıkmasını diliyorum." dedi.