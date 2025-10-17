Cole Palmer'den Chelsea'yi yıkan haber

Haberler

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, genç yıldız Cole Palmer'ın sakatlığının beklenenden uzun süreceğini açıkladı. İngiliz futbolcu 6 hafta daha sahalardan uzak kalacak.

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Premier Lig'de Nottingham Forest maçı öncesinde basın toplantısında takımın son durumunu değerlendirdi.

İtalyan teknik adam, sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak olan Cole Palmer hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Maresca, genç yıldızın sahalara dönüşüyle ilgili soruya, "Cole Palmer, ne yazık ki 6 hafta daha forma giyemeyecek" yanıtını verdi.

20 EYLÜL'DE SAKATLANDI

23 yaşındaki İngiliz yıldız Cole Palmer, 20 Eylül'de oynanan karşılaşmada sakatlanmıştı. Yapılan kontrollerin ardından tedavi sürecine başlayan oyuncunun durumunun beklenenden daha ciddi olduğu öğrenildi.

SEZONA HIZLI BAŞLAMIŞTI

Bu sezon Chelsea formasıyla 4 maçta süre alan Palmer, 2 gol atarak etkili bir başlangıç yapmıştı. Ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle takımını kritik haftalarda yalnız bırakmak zorunda kaldı. Chelsea cephesi, yıldız futbolcunun 2026 Dünya Kupası eleme takvimine denk gelen süreçte tam olarak iyileşmesi için rehabilitasyon programını dikkatle sürdürüyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
