Çok büyük talihsizlik! Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, antrenmanda sakatlandı
Fenerbahçe'nin 30 milyon euro gibi rekor bir bedelle Brighton'a gönderdiği Ferdi Kadıoğlu'nun yeni macerası talihsiz başladı. Ferdi, dün yapılan antrenmanda sakatlık geçirdi. 4-5 hafta sahalardan uzak kalması beklenen milli futbolcu, A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosunda da yer almadı.
Rekor bedelle Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiltere kariyerine talihsiz bir başlangıç yaptı.
ANTRENMANDA SAKATLANDI
Takımıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanan Ferdi, dün yapılan antrenmanda sakatlandı. Brighton ile 4 yıllık sözleşme imzalayan yıldız futbolcunun yarın Arsenal ile deplasmanda oynanacak lig maçında çıkması bekleniyordu.
4-5 HAFTA YOK
24 yaşındaki futbolcuda grade 2 kas yırtığı tespit edildi. Yıldız ismin 4-5 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.
MİLLİ TAKIMDA KADROSUNDA DA YER ALMADI
Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığını TFF de duyurdu. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklanırken, federasyondan yapılan açıklamada Ferdi'nin sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı bildirildi.