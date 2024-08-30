Üye Girişi
Haberler

Çok büyük talihsizlik! Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, antrenmanda sakatlandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin 30 milyon euro gibi rekor bir bedelle Brighton'a gönderdiği Ferdi Kadıoğlu'nun yeni macerası talihsiz başladı. Ferdi, dün yapılan antrenmanda sakatlık geçirdi. 4-5 hafta sahalardan uzak kalması beklenen milli futbolcu, A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosunda da yer almadı.

Rekor bedelle Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiltere kariyerine talihsiz bir başlangıç yaptı.

ANTRENMANDA SAKATLANDI

Takımıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanan Ferdi, dün yapılan antrenmanda sakatlandı. Brighton ile 4 yıllık sözleşme imzalayan yıldız futbolcunun yarın Arsenal ile deplasmanda oynanacak lig maçında çıkması bekleniyordu.

4-5 HAFTA YOK

24 yaşındaki futbolcuda grade 2 kas yırtığı tespit edildi. Yıldız ismin 4-5 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

MİLLİ TAKIMDA KADROSUNDA DA YER ALMADI

Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığını TFF de duyurdu. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklanırken, federasyondan yapılan açıklamada Ferdi'nin sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı bildirildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takımı Ferdi Kadıoğlu Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe Fenerbahçe İzlanda Galler Futbol Spor Futbol Sağlık Spor Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?" diyenler bu milletin tarihini bilmiyor

 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok

 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi

30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
Cumadan çıkan İmamoğlu'nun hutbe isyanı! Diyanet İşleri Başkanı'na verip veriştirdi

Cumadan çıkan İmamoğlu'nun hutbe isyanı! Diyanet İşleri Başkanı'na verip veriştirdi
500

Yorumlar (3)

Mhmt xxx:

İkinci arda vakası nedense dışarı transfer olan futbolcular ilk antreymanında sakatlanıyor demakki adamların antıramanları bayağı ağır li bizimkiler dayanamıyor

29
5
yanıtYanıtla
Mustafa Çağatay AKBAŞ:

milli takımdan firar

1
0
yanıtYanıtla
ALEYNA AKAN:

Çelimsiz bir oyuncu , 3-4 milyon ederi vardı. Yaptığı sadece driping atmasıydı. Futbol zekası düşük. Yolu açık olsun

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Fenerbahçe Alanyaspor muhtemel ilk 11! En Nesyri ve Dzeko oynayacak mı? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE ALANYASPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Fenerbahçe Alanyaspor maçı nereden izlenir? 30-31 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 30-31 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? KOSKİ Konya su kesintisi! Selçuklu, Beyşehir, Seydişehir 30-31 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Foça, Ödemiş, Torbalı 30-31 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi! Kağıthane, Avcılar, Silivri su kesintisi listesi! 30-31 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Aksu, Korkuteli 30-31 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! Sarıçam, Yüreğir, Kozan 30-31 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer 30-31 Ağustos Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title