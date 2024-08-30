Çok büyük talihsizlik! Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, antrenmanda sakatlandı

Rekor bedelle Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiltere kariyerine talihsiz bir başlangıç yaptı.

ANTRENMANDA SAKATLANDI

Takımıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanan Ferdi, dün yapılan antrenmanda sakatlandı. Brighton ile 4 yıllık sözleşme imzalayan yıldız futbolcunun yarın Arsenal ile deplasmanda oynanacak lig maçında çıkması bekleniyordu.

4-5 HAFTA YOK

24 yaşındaki futbolcuda grade 2 kas yırtığı tespit edildi. Yıldız ismin 4-5 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

MİLLİ TAKIMDA KADROSUNDA DA YER ALMADI

Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığını TFF de duyurdu. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklanırken, federasyondan yapılan açıklamada Ferdi'nin sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı bildirildi.