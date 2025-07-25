Çocuklar Yaz Okullarında Eğlenceli Zaman Geçiriyor

Çocuklar Yaz Okullarında Eğlenceli Zaman Geçiriyor
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaz okullarında çocuklarla bir araya gelerek etkinliklere katıldı. Başkan, yaz okullarının çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkıda bulunduğunu belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaz okullarında gerçekleştirilen faaliyetlere katılarak çocuklarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz okullarında gerçekleştirilen faaliyetlere katılan Çolakbayrakdar, burada çocuklarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, yaz okullarının çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal becerilerinin de artmasına katkı sağladığını ifade etti.

Kocasinan yaz okullarıyla çocukların yaz tatillerini eğlenceli hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Tüm gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz tatillerini daha verimli ve keyifli geçirmeleri içindir. Spor yaparken hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. Ailelerimizin bizlere emanet ettiği yavrularımıza en iyi şekilde sahip çıkıyor, onların güvenli ve sağlıklı ortamlarda gelişimlerine destek oluyoruz. Evlatlarımız, sportmen ve centilmen bir anlayış içerisinde yetişirken, diğer taraftan da milli, manevi ve ahlaki değerlerine sahip çıkan nesillerin yetişmesine katkı sağlıyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Spor
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