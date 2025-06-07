Coco Gauff, Fransa Açık'ta Şampiyon Oldu

FRANSA Açık (Roland Garros) tek kadınlar finalinde Coco Gauff, Aryna Sabalenka'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile 2 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff karşı karşıya geldi. Başkent Paris'teki turnuvada Aryna Sabalenka'yı 6-7, 6-2 ve 6-4'lük setler sonucu 2-1 mağlup eden Coco Gauff, şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu şampiyonlukla Gauff, ilk Fransa Açık ve ikinci Grand Slam zaferini elde etti.