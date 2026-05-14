Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons'u uzatmalarda yenerek seride 3-2 öne geçti

NBA Batı Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers, uzatmalar sonucunda Detroit Pistons'ı 117-113 yendi ve seride durumu 3-2 yaptı. James Harden’ın 30 sayılık performansı galibiyetin en büyük etkeni oldu.

NBA'de heyecan yarı finalde oynanan tek maçla devam etti. Batı Konferansı'nda Cleveland Cavaliers, uzatmalarda Detroit Pistons'ı 117-113'lük skorla yenerek seride 3-2 üstünlük sağladı. Cavaliers'ta James Harden 30 sayı, 8 ribaund ile galibiyetin mimarı olurken, Donovan Mitchell 21, Max Strus 20 ve Jarrett Allen 16 sayı, 10 ribauntla double-double yaptı. Pistons'ta Cade Cunningham 39 sayıyla maçın en skoreri olurken, Daniss Jenkins 19 sayı kaydetti.

Serinin 6. maçı, yarın Cavaliers'ın sahasında oynanacak. - İSTANBUL

