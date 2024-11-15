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Cizre Belediyespor, Spor Toto Maçına Hazırlanıyor

Cizre Belediyespor, Spor Toto Maçına Hazırlanıyor
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Rams Global Cizre Belediyespor, 17 Kasım Pazar günü oynayacağı Spor Toto maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Başantrenör Ramazanoğlu, zorlu bir periyoda girdiklerini ve bu süreçte kazanmak istediklerini ifade etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 8. haftasında 17 Kasım Pazar günü Spor Toto ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top atma ve tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, oynanan maçla tamamlandı.

Başantrenör Ramazanoğlu, AA muhabirine, zorlu deplasman maçlarının ardından kendi sahalarında oynayacakları Spor Toto karşılaşması için hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Ramazanoğlu, peş peşe önemli maçlara çıkacaklarını belirterek, "10 gün içerisinde Spor Toto, Galatasaray ve Alanya Belediyespor ile oynayacağız. Bu 10 günlük süreç bizim için çok önemli. Maç maç gitmek bizim için en ideali olacak. Spor Toto çok iyi bir takım. Deneyimli teknik adamları var. Bu ligde oynamış çok tecrübeli oyuncuları var. Bu maça iyi hazırlandık, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sporcu ve teknik ekip olarak şu an çok iyi bir takımız. Destek görmesi gereken bir takımız. Desteklendiğimiz takdirde güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Oyunculardan Çağatay Durmuş da müsabakaya iyi hazırlandıklarını, kendi sahalarında kazanmak istediklerini belirtti.

Çağatay Durmuş, "Şu an zorlu bir periyota gireceğiz, iki haftada 3 maç oynayacağız. O maçları alıp önümüze bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor
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