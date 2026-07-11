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Türk basketbol hakemi Çisil Güngör, NBA Yaz Ligi'nde görev aldı

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Türk basketbol hakemi Çisil Güngör, 2026 NBA Yaz Ligi'nde Minnesota Timberwolves ile New Orleans Pelicans arasındaki maçta görev alarak bu ligde maç yöneten ilk Türk kadın hakem unvanını kazandı.

Türk basketbol hakemi Çisil Güngör, 2026 NBA Yaz Ligi'nde Minnesota Timberwolves ile New Orleans Pelicans arasında oynanan karşılaşmada görev aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çisil Güngör, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen organizasyonda Minnesota Timberwolves ile New Orleans Pelicans arasında oynanan maçın hakemlerinden biri oldu.

Güngör, böylece NBA Yaz Ligi'nde maç yöneten ilk Türk kadın hakem olarak tarihe geçti.

Kaynak: AA / Can Öcal
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