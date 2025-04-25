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Ciro Immobile Beşiktaş'ta İlk Hat-Trick'ini Yaptı

Ciro Immobile Beşiktaş'ta İlk Hat-Trick'ini Yaptı
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Beşiktaş, Ciro Immobile'nin Hatayspor'a karşı attığı 3 golle 5-1 galip geldi. Immobile, bu maçla birlikte siyah-beyazlı forma altında ilk hat-trick sevinci yaşadı ve gol sayısını 18'e yükseltti.

Beşiktaş'ın tecrübeli santrforu Ciro Immobile, Hatayspor karşısında attığı 3 golle siyah-beyazlı forma altında ilk kez hat-trick sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor'u 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 36, 52 ve 59. dakikada Ciro Immobile, 53. dakikada Rafa Silva ve 78. dakikada da Arroyo'dan geldi.

Immobile, attığı bu gollerle siyah-beyazlı forma altında ilk kez hat-trick yaptı.

Gol sayısını 18'e yükseltti

İtalyan futbolcu, Beşiktaş'ta tüm kulvarlarsa ise 18 gole ulaştı. Ligde 26 müsabakada 14 kez rakip fileleri sarsan Immobile, Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında 8 mücadelede 2, TFF Süper Kupa'da da yine aynı şekilde 2 gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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