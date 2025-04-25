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Ciro Immobile, Beşiktaş'ta bir ilki başardı

Ciro Immobile, Beşiktaş'ta bir ilki başardı
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Beşiktaş'ın tartışılan golcüsü Ciro Immobile, ilk 11' döndüğü Hatayspor karşılaşmasında yıldızlaştı. 35 yaşındaki İtalyan forvet, siyah-beyazlılardaki ilk hat-trickini yaptı ve takımının 5-1 galibiyetinde başrol oynadı.

Beşiktaş'ta eleştiri oklarının hedefindeki Ciro Immobile, ilk 11'e döndüğü Hatayspor karşılaşmasında adeta patlama yaptı. 35 yaşındaki golcü, 5-1 kazanılan maçta siyah-beyazlı forma altında bir ilke imza attı.

GERİ DÖNÜŞÜ SAĞLADI

Siyah-beyazlıların sezon sonunda yolları ayırmak istediği 35 yaşındaki İtalyan golcü, 36 ve 52. dakikalarda penaltılardan ağları havalandırdı ve 1-0 yenik duruma düşen takımını 2-1 öne geçirdi.

BEŞİKTAŞ'TA İLK HAT-TRICK

30 Eylül'de Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçtan bu yana ilk kez 2 gol atan Immobile, 59. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve Beşiktaş formasıyla ilk kez hat-trick yaptı.

İLK PENALTIDAN ÖNCE TEPKİ ALDI

Beşiktaş, 35. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahasında yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Bu kararın ardından topun başına Rafa Silva ve Ciro Immobile geçti. O anda tribünler hep bir ağızdan "Rafa Silva" tezahüratları yapmaya başladı. Portekizli futbolcu, topu Immobile'ye bıraktıve İtalyan forvet topu ağlara gönderdi. Gole sevinmemesi dikkat çeken tecrübeli futbolcu, direkt santraya koştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, katıldığı bir canlı yayında Ciro Immobile'nin sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini söylemişti. Immobile ise bu gelişmenin ardından cevap niteliğinde bir açıklama yayınlamış ve daha sonrasında da altın ayakkabısını paylaşmıştı. Siyah-beyazlı taraftarlar, 35 yaşındaki İtalyan golcünün bu hareketine sert tepki göstermişti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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