Ciro Immobile, Beşiktaş'ın Golcü Starı Olmaya Devam Ediyor

Ciro Immobile, Beşiktaş'ın Golcü Starı Olmaya Devam Ediyor
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Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile, Süper Lig'de 15 golle takımının en gole dönük oyuncusu oldu. Savunma performansıyla dikkat çeken siyah-beyazlı ekip, sadece Başakşehir'e gol atamadı.

Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile, sezon içerisinde tartışmaların odağında olmasına karşın Süper Lig'de siyah-beyazlı takımın en golcü futbolcusu olarak göze çarptı.

Ligde 30 karşılaşmada görev yapan 35 yaşındaki oyuncu, 15 gol atarken bu gollerin 8'ini penaltıdan kaydetti.

Sezon başında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'a 2 gol atarak kazanılan kupada önemli pay sahibi olan Immobile, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 2 kez rakip ağları havalandırdı.

İtalyan futbolcu, bu sezon attığı 19 golle, son üç sezonda kariyerindeki en formda dönemini yaşadı. Immobile, İtalyan ekibi Lazio'da 2022-2023'te 14, 2023-2024'te ise 11 gol kaydetmişti.

Tek teselli savunma

Beşiktaş'ın bu sezon en önemli tesellisi savunma performansı oldu.

Geride kalan sezonda oynadığı 36 müsabakada kalesinde 36 gol gören siyah-beyazlı ekip, ligde en az gol yiyen ikinci takım olarak göze çarptı.

Bu kulvarda rakiplerinden sezon boyunca toplam 31 gol yiyen şampiyon Galatasaray, ilk sırada yer alıyor.

Takımın en formda oyuncusu Rafa Silva

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, sezon boyunca formda görüntüsüyle dikkati çekti.

Siyah-beyazlı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen 32 yaşındaki hücum oyuncusu, tüm kulvarlarda 49 müsabakada forma giyerken, taraftarlarına 12'si ligde olmak üzere 18 kez gol sevinci yaşattı.

Goller 14 farklı oyuncudan

Ligde toplam 59 gol kaydeden siyah-beyazlı takımda Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın yanı sıra 12 futbolcu daha rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Gedson Fernandes ligde attığı 7 golle kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçirirken, Joao Mario 5 gol kaydetti. Beşiktaş'ta Ernest Muçi 4, Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy 3'er, Mustafa Hekimoğlu 2 gol atarken, Emirhan Topçu, Gabriel Paulista, Al-Musrati, Alex Oxlade-Chamberlain, Cher Ndour ve Keny Arroyo birer kez gol katkısı verdi.

Öte yandan Beşiktaş'ın ligdeki iki golünü ise Göztepe'den Malcom Bokele ve Trabzonspor'dan Arseniy Batagov kendi kalelerine attı.

Sadece Başakşehir'e atamadı

Beşiktaş'ın bu sezon gol atamadığı tek takım, RAMS Başakşehir oldu.

Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle hem iç sahada hem de deplasmanda oynadığı 2 müsabakada da gol sevinci yaşayamazken, deplasmanda 0-0 berabere kaldı, Dolmabahçe'de ise 2-0 yenildi.

Performans

Beşiktaş'ta bu sezon Süper Lig maçlarında gol atan futbolcuların listesi şöyle:

FutbolcuGol
Ciro Immobile15
Rafa Silva12
Gedson Fernandes7
Joao Mario5
Ernest Muçi4
Semih Kılıçsoy3
Milot Rashica3
Mustafa Hekimoğlu2
Emirhan Topçu1
Gabriel Paulista1
Al Musrati1
Alex Oxlade-Chamberlain1
Cher Ndour1
Keny Arroyo1
Malcom Bokele (Kendi kalesine-Göztepe)1
Arseniy Batagov (Kendi kalesine-Trabzonspor)1

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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