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Ciro Immobile: Beşiktaş için Mücadeleye Hazırım

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Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, siyah-beyazlı forma ile ligdeki kalan haftalar ve gelecek sezon için motive olduğunu açıkladı. Takımına olan bağlılığını vurgulayan Immobile, Beşiktaş'ın parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla ligde kalan haftalarda ve gelecek sezon mücadele etmek için motive olduğunu açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 35 yaşındaki santrfor, Beşiktaş formasının kendisi için çok büyük bir anlam taşıdığını belirterek, "Geçtiğimiz temmuz ayında büyük bir heyecan ve mutlulukla İstanbul'a geldim. Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Böylesine köklü ve saygın bir kulübün parçası olmak, her gün bana ekstra motivasyon sağlıyor. Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Immobile, 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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