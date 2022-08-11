Haber : Cirit atmada milliler 2 madalya kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cirit atmada milliler 2 madalya kazandı

 - Güncelleme:
Cirit atmada milliler 2 madalya kazandı

Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları kapsamında kadınlar cirit atmada Esra Türkmen altın, Eda Tuğsuz gümüş madalya kazandı.

Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları kapsamında kadınlar cirit atmada Esra Türkmen altın, Eda Tuğsuz gümüş madalya kazandı.

5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda 24 branşta yarışlar devam ediyor. Konya Atletizm Sahası'nda yapılan cirit atma yarışında milli sporculardan Esra Türkmen altın, Eda Tuğsuz gümüş madalya kazandı. Yarışta Özbekistanlı Nargizakron Kuchkarova bronz madalyanın sahibi oldu.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Eda Tuğsuz Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title