Cirit atmada milliler 2 madalya kazandı Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları kapsamında kadınlar cirit atmada Esra Türkmen altın, Eda Tuğsuz gümüş madalya kazandı. Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları kapsamında kadınlar cirit atmada Esra Türkmen altın, Eda Tuğsuz gümüş madalya kazandı. 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda 24 branşta yarışlar devam ediyor. Konya Atletizm Sahası'nda yapılan cirit atma yarışında milli sporculardan Esra Türkmen altın, Eda Tuğsuz gümüş madalya kazandı. Yarışta Özbekistanlı Nargizakron Kuchkarova bronz madalyanın sahibi oldu. Demirören Haber Ajansı / Spor Eda Tuğsuz Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Cirit atmada milliler 2 madalya kazandı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.