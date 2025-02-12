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"Cinsel organımı keserim" demişti! Herkes Sergio Agüero'yu konuşuyor

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Real Madrid'in Manchester City'yi 3-2 mağlup etmesi sonrası eski futbolcu Sergio Agüero gündem oldu. Maç öncesi "Real Madrid, Manchester City'yi asla yenemez. Eğer yenerlerse cinsel organımı keserim" diyen Agüero, Real Madrid'in son dakika golüyle kazanmasının ardından sessizliğe büründü. Futbolseverlerin "Sözünü tutacaksın" şeklinde yorumlarına Agüero'dan henüz bir yanıt gelmedi.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda konuk olduğu Manchester City'yi 90+2. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup ederken eski futbolcu Sergio Agüero da gündem oldu.

"CİNSEL ORGANIMI KESERİM"

Maçtan önce, " Real Madrid, Manchester City'yi asla yenemez. Bu imkansız. Eğer yenerlerse cinsel organımı keserim." diyen Agüero, Real Madrid'in son dakika golüyle kazanmasının ardından sessizliğe büründü. Futbolseverler "Sözünü tutacaksın" şeklinde yorumlar yaparken, Arjantinli futbolcunun bu iddiadan nasıl kurtulacağı da merak konusu oldu.

REAL MADRİD 3-2 YENDİ

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı 4 maçla başladı. Gecenin en önemli maçında Real Madrid, Manchester City deplasmanında 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

GALİBİYET SON ANDA GELDİ

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Kylian Mbappe, 84. dakikada Brahim Diaz ile 90+2. dakikada Jude Bellingham attı. Manchester City'nin sayılarını 19. dakikada Erling Haaland ve 77. dakikada penaltıdan bir kez daha Haaland kaydetti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRevolver:

bizde de dolar 3 tl yi geçsin yüzüme tükürün diyen oldu.. 36 tl oldu .hiçbirşey olmuyor korkma

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıDağıstan:

Başında tuz çevir , insan haklarıyla uğraşan derneklere yardım et , günahın affolur

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Haber YorumlarıAkif:

türkiye'ye gel. burda sözünü tutmayanları el üstünde tutuyoruz.

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