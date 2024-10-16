Cinsel ilişki videosuyla başı yanan kadın hakem ilgiyi nakite çevirdi

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı gözlemci Orhan Erdemir ile cinsel ilişki videolarının ortaya çıktığı iddialarıyla gündem olan hakem Elif Karaarslan, TFF tarafından ömür boyu men cezası almıştı. Bu olayın ardından genç hakemin popülaritesi kısa sürede artarak kişisel sosyal medya hesabına takipçi yağdı.

Karaarslan, iddia edilen görüntüler hakkında hukuki mücadele başlatacağını söylemişti. Sosyal medyada kısa sürede binlerce takipçi kazanan Elif Karaarslan, gelen bu büyük ilgiyi değerlendirmeye başladı. Karaarslan, hızlı sürede artan takipçi sayısının ardından özel içerikleri için ücretli abonelik başlattı.

ÖZEL İÇERİKLERİNİ İZLEMEK İÇİN 32,99 TL

Genç hakem, Instagram'da özel içeriklerini izlemek isteyenler için ücretli abonelik başlattığını duyurdu. Karaarslan, takipçilerinden aylık 32,99 TL karşılığında abonelik ücreti istiyor.

NE OLMUŞTU?

61 yaşındaki gözlemci Orhan Erdemir ile 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan'ın geçtiğimiz sezon ilişki yaşadığı video sosyal medyada yayılmıştı. Videonun ardından harekete geçen Türkiye futbol Federasyonu, iki ismi de görevinden ömür boyu men etti. Videonun yapay zeka ürünü olduğunu ileri süren Karaarslan, o şahsın kendisi olmadığını ve avukatlarının bu iftiralar hakkında yasal işlem başlatacağını duyurmuştu.