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Cinsel ilişki videosuyla başı yanan kadın hakem ilgiyi nakite çevirdi

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Cinsel ilişki videosuyla gündeme gelen kadın hakem Elif Karaarslan, TFF tarafından ömür boyu men edildikten sonra sosyal medya hesabından çok fazla takipçi kazandı. Yaşanan olayın ardından Karaarslan, sosyal medya hesabında ücretli abonelik başlatarak özel içeriklerini takipçilerine sunmaya başladı. Karaarslan, takipçilerinden aylık 32,99 TL karşılığında abonelik ücreti talep ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı gözlemci Orhan Erdemir ile cinsel ilişki videolarının ortaya çıktığı iddialarıyla gündem olan hakem Elif Karaarslan, TFF tarafından ömür boyu men cezası almıştı. Bu olayın ardından genç hakemin popülaritesi kısa sürede artarak kişisel sosyal medya hesabına takipçi yağdı.

Karaarslan, iddia edilen görüntüler hakkında hukuki mücadele başlatacağını söylemişti. Sosyal medyada kısa sürede binlerce takipçi kazanan Elif Karaarslan, gelen bu büyük ilgiyi değerlendirmeye başladı. Karaarslan, hızlı sürede artan takipçi sayısının ardından özel içerikleri için ücretli abonelik başlattı.

ÖZEL İÇERİKLERİNİ İZLEMEK İÇİN 32,99 TL

Genç hakem, Instagram'da özel içeriklerini izlemek isteyenler için ücretli abonelik başlattığını duyurdu. Karaarslan, takipçilerinden aylık 32,99 TL karşılığında abonelik ücreti istiyor.

NE OLMUŞTU?

61 yaşındaki gözlemci Orhan Erdemir ile 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan'ın geçtiğimiz sezon ilişki yaşadığı video sosyal medyada yayılmıştı. Videonun ardından harekete geçen Türkiye futbol Federasyonu, iki ismi de görevinden ömür boyu men etti. Videonun yapay zeka ürünü olduğunu ileri süren Karaarslan, o şahsın kendisi olmadığını ve avukatlarının bu iftiralar hakkında yasal işlem başlatacağını duyurmuştu.

Cinsel ilişki videosuyla başı yanan kadın hakem ilgiyi nakite çevirdi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Sosyal Medya Spor Futbol Futbol Medya Spor

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Yorumlar (24)

Murat Celik:

Silahlı Kuvvetleri 750 lirayı vermeyenler oraya koşa koşa verirler merak etmeyin

280
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Mehmet ŞaFaK:

ortada video yok, ama her haberde video bahsi geciyor

56
14
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Ser_hat:

Zaten amaç neydi ki...

55
3
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Mert Kalyoncu:

Bu cinsiyet değiştirmiş 18 yaşında. Önceden erkekmiş.

30
3
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Huseyin TAŞER:

yaww ben bu kadını niye takip edeyim bu millet de kafayı yemiş

30
0
yanıtYanıtla
Kapozalo :

Ben gördüm lavuk koyuyor

12
1
yanıtYanıtla
Koray GENÇ:

Sadece 32.99

5
2
yanıtYanıtla
Köfteci Jardel:

Erkekten dönmeler ilgimi çekmiyor.

6
0
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