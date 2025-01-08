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Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Elif Karaarslan hakemliğe geri döndü

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Cinsel ilişki videosu iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası alan kadın hakem Elif Karaarslan'ın hakemliğe geri döndüğü ve eğitim almaya başladığı belirtildi. Karaarslan'ın Sinop'ta hakemliğe geri dönüş yaparak eğitim almaya başladığı kaydedildi.

Cinsel ilişki videosu çıktığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası alan kadın hakem Elif Karaarslan'ın Sinop'ta hakemliğe geri döndüğü ve eğitim almaya başladığı ortaya çıktı.

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Elif Karaarslan hakemliğe geri döndü

HAKEMLİĞE GERİ DÖNDÜ

Karaaslan uzun süre tepkiler sonrası çıkan cinsel ilişki videosuyla ünlü olmuş hakemlikten ihraç edilmişti. Elif Karaaslan'nın Sinop'ta hakemliğe geri döndüğü ve eğitim almaya başladığı ortaya çıktı.

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Elif Karaarslan hakemliğe geri döndü

NE OLMUŞTU?

61 yaşındaki gözlemci Orhan Erdemir ile 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan'ın geçtiğimiz sezon ilişki yaşadığı video sosyal medyada yayılmıştı. Videonun ardından harekete geçen Türkiye futbol Federasyonu, iki ismi de görevinden ömür boyu men etti. Videonun yapay zeka ürünü olduğunu ileri süren Karaarslan, o şahsın kendisi olmadığını ve avukatlarının bu iftiralar hakkında yasal işlem başlatacağını duyurmuştu.

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Elif Karaarslan hakemliğe geri döndü

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Elif Karaarslan hakemliğe geri döndü

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Elif Karaarslan hakemliğe geri döndü

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Elif Karaarslan hakemliğe geri döndü

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Elif Karaarslan hakemliğe geri döndü
Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

evet geri dönmüş pozlardan belli :)

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMuhammet Akbulut:

TÖVBE ESTAĞFURULLAH

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıArif İnanç:

Amacına ulaşmış. Biz de haber okuyoruz. Koşacak mac yönetecek de herkes görecek. Vah bizi vah.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
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