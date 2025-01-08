Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Elif Karaarslan hakemliğe geri döndü

Cinsel ilişki videosu çıktığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası alan kadın hakem Elif Karaarslan'ın Sinop'ta hakemliğe geri döndüğü ve eğitim almaya başladığı ortaya çıktı.

HAKEMLİĞE GERİ DÖNDÜ

Karaaslan uzun süre tepkiler sonrası çıkan cinsel ilişki videosuyla ünlü olmuş hakemlikten ihraç edilmişti. Elif Karaaslan'nın Sinop'ta hakemliğe geri döndüğü ve eğitim almaya başladığı ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

61 yaşındaki gözlemci Orhan Erdemir ile 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan'ın geçtiğimiz sezon ilişki yaşadığı video sosyal medyada yayılmıştı. Videonun ardından harekete geçen Türkiye futbol Federasyonu, iki ismi de görevinden ömür boyu men etti. Videonun yapay zeka ürünü olduğunu ileri süren Karaarslan, o şahsın kendisi olmadığını ve avukatlarının bu iftiralar hakkında yasal işlem başlatacağını duyurmuştu.