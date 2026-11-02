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ÇİMSA ÇBK Mersin, Sleza Wroclaw deplasmanında namağlup ünvanını korumak istiyor

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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 4. maçında yarın Sleza Wroclaw'a konuk olacak ÇİMSA ÇBK Mersin, namağlup ünvanını korumak istiyor. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, deplasmandan kayıpsız dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu dördüncü maçında yarın Polonya temsilcisi Sleza Wroclaw'a konuk olacak ÇİMSA ÇBK Mersin, rakibini yenerek namağlup ünvanını korumak istiyor.

Mersin ekibinden yapılan açıklamaya göre başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, Sleza Wroclaw müsabakasına iyi hazırlıklarını belirtti.

Maçtan kayıpsız ayrılmayı hedeflediklerini bildiren Yıldızoğlu, şunları kaydetti:

"Deplasman turundaki üçüncü maçımızda Sleza Wroclaw karşısında en iyi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Son günlerde geliştirdiğimiz basketbolu bu maçta da devam ettirmek istiyoruz. Rakibimizin şu ana kadar Avrupa Kupası galibiyeti bulunmuyor. Onlar da eminim ki kendi evlerinde çok mücadele edeceklerdir ancak biz bu maçtan kayıpsız dönmek istiyoruz."

Grubundaki üç maçtan da galibiyetle ayrılan Mersin ekibi ile Sleza Wroclaw arasındaki müsabaka, yarın saat 20.30'da Polonya'nın Wroclaw kentindeki KGHM Sleza Arena'da oynanacak.

ÇİMSA ÇBK Mersin, D Grubu ilk maçında konuk ettiği Polonya takımını 72-59 yenmişti.

Kaynak: AA
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