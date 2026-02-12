Haberler

Panathinaikos: 71-57

Panathinaikos: 71-57
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Çimsa ÇBK Mersin, Yunan ekibi Panathinaikos'u 71-57 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Ariadna Chueca Moreno, Natasa Dragojeviç, Mhkel Manniste

ÇİMSA ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş, Juskaite 11, Sventoraite 9, Allen 8, Geiselsoder 12, Burke 20, Yahupova 9

PANATHİNAİKOS: Okosun, Fitzgerald 24, Stamolamprou 2, Galanopoulos, Spanou 8, Krimili 11, Chatzigiakoumi, Prince 12

1'İNCİ PERİYOT: 19-16

DEVRE: 38-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-46

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Çimsa ÇBK Mersin, Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 71-57'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde

İngiltere'de keyfi yerinde! Paylaşımı çok konuşuldu
Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı

Gelinin erkek kardeşinden damadın ailesine inanılmaz hediye
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde

İngiltere'de keyfi yerinde! Paylaşımı çok konuşuldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
TFF, 510 kişiyi PFDK'ye sevk etti! Aralarında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir isim de var

510 kişi PFDK'de! Aralarında G.Saray ve Fener'den de isimler var