ÇİMSA ÇBK Mersin, yarın Galatasaray Çağdaş Faktoring'e konuk olacak
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda mücadele edecek. Mersin 21 puanla 3. sırada, Galatasaray ise 24 puanla 2. sırada bulunuyor.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, yarın deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 17.00'de oynanacak mücadelede hakemler Umut Özgün Ergün, Benhür İrcel ve Erdoğan Çelebi görev yapacak.
ÇİMSA ÇBK Mersin, ligde topladığı 21 puanla 3. sırada yer alırken, Galatasaray Çağdaş Faktoring 24 puanla 2. sırada bulunuyor.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor