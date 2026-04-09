Haberler

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyon olan Çimsa ÇBK Mersin, kupasını aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde sayı avantajıyla şampiyonluğu elde etti. Yunanistan'ın Athinaikos Qualco takımına karşı deplasmanda yenilmesine rağmen, kupayı kazanarak tarihe geçti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde deplasmanda 85-80 kazandığı maçın rövanşında Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibine 77-75 yenilmesine rağmen sayı avantajıyla şampiyon olan Çimsa ÇBK Mersin, kupasını aldı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından şampiyonluğa ulaşan Çimsa ÇBK Mersin'de oyuncular ve teknik heyet sevinç yaşadı.

Salonda düzenlenen ödül töreninde önce Athinaikos Qualco oyuncularına madalyaları verildi. Ardından Çimsa ÇBK Mersin'in teknik heyet ve oyuncuları alkışlarla tören alanına geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mersin Valisi Atilla Toros, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Mersin ekibinin oyuncularına madalyalarını taktı.

Final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Çimsa ÇBK Mersin oyuncusu Kennedy Beren Burke'ye ödülü verildi.

Daha sonra FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, şampiyonluk kupasını kaptan Asena Yalçın'a verdi. Kupayı havaya kaldıran Çimsa ÇBK Mersin'in teknik heyet ve oyuncuları büyük sevinç yaşadı.

Kupayı kazanan ilk Anadolu takımı

Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Anadolu takımı oldu.

Organizasyonda daha önce Türk takımlarında Galatasaray'ın 2, Yakın Doğu Üniversitesi de 1 kez şampiyon olmuştu.

Salonun tamamen dolduran Mersinli taraftarlar, takımlarına maç boyunca destek verdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de maçı salonda takip etti.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest

Sabah gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
'Kanuni Sultan Süleyman' esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında

"Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Ünlü komedyen gözaltında
Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti

Hepsi istifa edip AK Parti'ye geçti
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti