ÇİMSA ÇBK Mersin, D Grubu'nu kayıpla kapattı
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu'nda son maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Casademont Zaragoza'ya 88-58 kaybetti. Mersin, grubu tek galibiyetle tamamlayarak FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turuna geçmeye hazırlanıyor.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu altıncı ve son haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'ya 88-58 mağlup oldu.
Pabellon Principe Felipe Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 25-19 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 40-34 üstünlükle gitti.
İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Casademont Zaragoza, son çeyreğine 66-44 önde girdiği karşılaşmayı 88-58 kazandı.
Grubu tek galibiyetle son sırada tamamlayan ÇİMSA ÇBK Mersin, yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turundan devam edecek.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor