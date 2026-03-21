Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında, normal süresi 86-86 sona eren karşılaşmada ÇİMSA ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı uzatma devresinde 99-95 yenerek seriyi 2-0 tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Aydın Karaçam, Haldun Çoban, Ömer Sarı

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 13, Meltem Yıldızhan 4, Whitcomb 12, Fasoula 25, Fraser 17, Okonkwo 8, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Özge Özışık 2, Toure 11

ÇİMSA ÇBK Mersin : Büşra Akbaş 12, Beren Burke 17, Esra Ural Topuz 18, Vanloo 13, Iagupova 15, Asena Yalçın 3, Sinem Ataş 10, Juskaite 5, Sventoraite 6

1. Periyot: 25-25

Devre: 46-45

3. Periyot: 66-70

Normal süre: 86-86

Beş faulle çıkan: 44.05 Esra Ural Topuz (ÇİMSA ÇBK Mersin )

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükselen ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama

Nükleer tesis bölgesinde şiddetli patlama
Haberler.com
500

Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler

Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler
Diyarbakır'da Ambar Çayı taştı, tarım arazilerini su bastı

Bir kentimiz kabusu yaşadı, tarım arazilerini su bastı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı

Camide uygunsuz video! Emniyet hemen harekete geçti
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler

Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler
Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, kuzeninin eşini öldürdü

Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, kuzeninin eşini öldürdü
Hürmüz krizi faturayı kabarttı! 7 ülke her gün milyarlarca dolar kaybediyor

Savaşın 7 ülkeye faturası ağır oldu! Günlük kayıp öyle böyle değil