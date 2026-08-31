Akdeniz Oyunları'nda erkek cimnastikte altın madalya
20. Akdeniz Oyunları’nda Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı şampiyonluğa ulaştı.
20. Akdeniz Oyunları'nda Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı şampiyonluğa ulaştı.
İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda Ferhat Arıcan, Alperen Ege Avcı, İbrahim Çolak, Altan Doğan, Mert Efe Kılıçer ve Mehmet Ayberk Koşak'tan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, erkekler genel tasnif finalinde elde ettikleri 238.400 puanla altın madalya kazandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı