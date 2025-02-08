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Çimentaş Elazığspor, Vanspor'u 2-1 Mağlup Etti

Çimentaş Elazığspor, Vanspor'u 2-1 Mağlup Etti
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 21. haftasında Çimentaş Elazığspor, ev sahibi olduğu maçta Artı Değer Vanspor'u 2-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 21. haftasında Çimentaş Elazığspor, evinde konuk ettiği Artı Değer Vanspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Süleyman Soyutürk, Mehmet Ali Keskin, Murathan Çomoğlu

Elazığspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Muhammed Gönülaçar, Ercan Coşkun (Alpay dk. 60), Kerim Frei, Beykan Şimşek, Yusuf Mert Tunç (Mikail dk. 81), Yağızcan Erdem (Maksut dk. 67), Ali Keten, Halil İbrahim Sönmez, Berşan Yavuzay (Fuat dk. 60)

Vanspor: Abdulsamed Dumlu, Emre Batuhan Adıgüzel, Okan Eken (Samed Ali dk. 70), Mert Örnek (Hasan dk. 86), Eyüp Akcan (Ensar dk. 90), Onur Özcan, Erdem Seçgin, Yusuf Abdioğlu, Özkan Yiğiter, Bekir Can Kara (Harun dk. 70), Burak Kavlak (Medeni dk. 46)

Goller: Beykan (dk. 80-pen.), Alpay (dk. 89) (Elazığspor), Okan (dk. 52-pen.) (Vanspor FK)

Sarı Kartlar: Halil İbrahim, Beykan, Alpay (Elazığspor), Okan, Abdulsamed, Taha Cengiz, Burak, Onur, Medeni, Eyüp, Özkan (Vanspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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