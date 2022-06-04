Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 müsabakaları devam ediyor - Haberler

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Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 müsabakaları devam ediyor

AA - Özgün Tiran - Spor
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Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 müsabakaları devam ediyor

Kırklareli'nin ev sahipliği yaptığı Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 karşılaşmaları sürüyor.

Kırklareli'nin ev sahipliği yaptığı Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 karşılaşmaları sürüyor.

Çim hokeyi sahasında düzenlenen organizasyonun ikinci günündeki ilk müsabakada Norveç temsilcileri Kringsja Sports Klubb ile Mortensrud Aker karşılaştı.

Mücadele, Kringsja Sports Klubb takımının 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Nizip Zeugma Spor Kulübü ise ilk maçında Malta ekibi Qormi HC ile bugün karşılaşacak.

Şampiyonada ayrıca Finlandiya ve Macaristan takımları da mücadele ediyor.

Müsabakaları Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel ile Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Süleyman Çetin de takip etti.

Organizasyon, 6 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

AA / Özgün Tiran - Spor

Çocuk İzleme Merkezi Kırklareli Norveç Spor Haberler

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