Çılgın seri devam ediyor! Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi de sahadan sildi

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 34. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-lacivertliler yenilmezlik serisini sürdürdü.

PERDEYİ ROSSI AÇTI, ZAJC KAPADI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 5. dakikada Rossi ile 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler girdiği net pozisyonları gole çeviremezken mücadelede ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya da oldukça istekli başlayan Fenerbahçe, 57. dakikada Serdar Dursun'la penaltıdan yararlanamadı. Kaçırdığı penaltıdan 5 dakika sonra sahneye çıkan Serdar Dursun 62. dakikada fileleri havalandırdı ve farkı 2'ye çıkardı. Gaziantep FK'de 66. dakikada Sagal attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmada tabelayı belirleyen isim ise 82. dakikada attığı enfes golle Miha Zacj oldu. Sarı-lacivertliler sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI

Bu galibiyetle yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Fenerbahçe, üst üste 7. galibiyetini aldı. Puanını 68'e yükselten sarı-lacivertliler, haftayı ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

Haberler.com - Spor