Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı! İşte derbinin VAR kayıtları
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınladı. Kayıtlarda Bodrum FK-Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray, Trabzonspor-Göztepe maçlarının konuşma yapılan anları yer aldı. Beşiktaş-Galatasaray maçında Frankowski ve Semih Kılıçsoy'un kırmızı kartları, Bodrum FK-Fenerbahçe maçında Talisca'nın penaltı pozisyonu gibi önemli anlar kayıtlara geçti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınladı.
Kayıtlarda Bodrum FK- Fenerbahçe, Beşiktaş- Galatasaray, Trabzonspor-Göztepe maçının konuşma yapılan anları yer aldı.
İşte haftanın VAR kayıtları;
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY: FRANKOWSKI'NİN KIRMIZI KARTI
VAR: "Sahada potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum."
Yasin Kol: "Okey."
VAR: "Ekrana git monitörü göster. Ekrana git."
Yasin Kol: "Abi ses gelmiyor."
VAR: "Faul açık fakat bu DOGSO. Yani ikinci defans oyuncusu uzakta. Hücum oyuncusu direkt gole doğru koşabilir. Top kontrol altında."
Yasin Kol: "Oynat, oynat."
Yasin Kol: "Benim kararım direkt serbest vuruş ve kırmızı kart."
VAR: "Bu nedenle kırmızı kart olmalı evet. Kesinlikle evet tamam."
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY: SEMİH'İN KIRMIZI KARTI
VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum. Monitöre git."
AVAR: "Potansiyel ciddi faullü oyun için sahada inceleme öneriyor sana."
VAR: "Bu temas noktası. 9 numara. Topla oynama şansı yok. Şiddet içeren hareket, ciddi olmayan oyun, faul. Temas noktası baldıra taban."
Hakem: "Evet, gördüm."
VAR: "Topla oynama şansı olmadığını görebilirsin."
Hakem: "Benim kararım kırmızı kart."
VAR: "Evet, 9 numara."
BODRUM FK - FENERBAHÇE: TALISCA'NIN POZİSYONU
VAR: "Sana sahada potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum. Elle oynama."
Hakem: "Ekranın önündeyim."
VAR: "Bu dokunma anı, elin hareketine bak!"
Hakem: "Tamam, elle oynamayı görebiliyorum. El doğal olmayan pozisyonda. Başka açın var mı?"
Hakem: "Penaltı veriyorum, kart yok."
VAR: "Evet, katılıyorum."