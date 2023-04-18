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Çifte sevinç! G.Saray Başkanı Dursun Özbek'ten maç sonu transfer müjdesi

Spor Haberleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, deplasmanda 4-1 kazandıkları Alanyaspor maçından sonra dikkat çeken açıklamalar yaptı. Özbek, Milot Rashica'nın bonservisinin alınması için görüşme halinde olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup etti. Puanını 69'a yükselten Aslan, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile farkı 9'a çıkardı.

"REHAVETE KAPILMAYIN"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, farklı galibiyetten sonra henüz bir şeyin bitmediğini ve yarışın devam ettiğini söyledi. Özbek, "Bizim için İstanbul veya deplasman fark etmiyor. Deplasman puanımız 2.4 veya 2.5 olması lazım. Şampiyona bitmeden şampiyonluk havasına girmek bence son derece yanlış. Son haftaya kadar böyle devam edeceğiz. Aynı dikkati göstererek devam edeceğiz" dedi.

TRANSFER MÜJDESİ

Transfer açıklamaları için sezon bitişini işaret eden Özbek, Rashica hakkında olumlu mesajlar verdi. Başkan Özbek, "Transferin başlamasına daha var. Milot Rashica bizim için önemli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor, kısmet" ifadelerini kullandı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Milot Rashica Dursun Özbek Galatasaray Spor Haberler

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