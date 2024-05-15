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Çiftçiler Günü Kutlamalarında Dostluk Maçı Düzenlendi

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14 Mayıs Çiftçiler Günü nedeniyle Bozüyük İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından düzenlenen dostluk maçı eğlenceli geçti. Maç sonunda çiftçilerle tokalaşan İlçe Tarım Müdürü İsmail Aksu, çiftçilere günlerini kutladı.

14 Mayıs Çiftçiler Günü nedeniyle Bozüyük İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından dostluk maçı düzenlendi.

Kurum personeli ile çiftçiler arasında oynanan halı saha futbol maçı eğlenceli geçti. Dostluk havasında geçen maç beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda Bozüyük İlçe Tarım Müdürü İsmail Aksu, çiftçilerle tokalaşarak günlerini kutladı. Çiftçiler ise; "Günümüzde böyle bir maç organize eden İlçe Tarım Müdürümüz İsmail Aksu'ya teşekkür ederiz. Maçta çok eğlendik, güzel vakit geçirdik" dediler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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