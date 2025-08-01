Cide'de Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Futsal Turnuvası Düzenlendi

Cide'de Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Futsal Turnuvası Düzenlendi
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri arasında futsal turnuvası yapıldı. Turnuvada Fatih Camisi Yaz Kur'an Kursu birinci oldu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde İlçe Müftülüğüne bağlı yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik futsal turnuvası düzenlendi.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva, ilkokul kategorisindeki öğrencilerin mücadelesine sahne oldu.

Turnuvada Fatih Camisi Yaz Kur'an Kursu birinci, Memiş Camisi Yaz Kur'an Kursu ikinci, Kara Mustafa Paşa Camisi Yaz Kur'an Kursu ise üçüncü oldu.

Cide İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Spor
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