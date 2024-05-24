Cide'de Gençlik Haftası Spor Etkinlikleri Yapıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde " Gençlik Haftası" kapsamında spor etkinlikleri yapıldı.

Hafta boyunca bisiklet yarışı, uzun mesafe ve kısa mesafe koşusu, sancak koşusu, dart, satranç, futbol, petlanton ve trekking etkinlikleri gerçekleştirildi.

Cide Gençlik ve Spor Müdürü Veysel Gezergün, dolu dolu bir haftayı geride bıraktıklarını belirterek, "Temel felsefemiz gençlik neredeyse biz oradayız. 2024 yılı Cide için spor yılı olacak." dedi.