Cide'de Gençlik Haftası Spor Etkinlikleri Yapıldı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında birçok spor etkinliği gerçekleştirildi. Bisiklet yarışı, koşu, dart, satranç, futbol ve trekking gibi etkinlikler hafta boyunca devam etti. Cide Gençlik ve Spor Müdürü, gençlik için sporun önemine vurgu yaparak 2024 yılının Cide için spor yılı olacağını belirtti.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde " Gençlik Haftası" kapsamında spor etkinlikleri yapıldı.
Hafta boyunca bisiklet yarışı, uzun mesafe ve kısa mesafe koşusu, sancak koşusu, dart, satranç, futbol, petlanton ve trekking etkinlikleri gerçekleştirildi.
Cide Gençlik ve Spor Müdürü Veysel Gezergün, dolu dolu bir haftayı geride bıraktıklarını belirterek, "Temel felsefemiz gençlik neredeyse biz oradayız. 2024 yılı Cide için spor yılı olacak." dedi.