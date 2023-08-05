Cide'de düzenlenen Yaz Kur'an Kursu Futbol Turnuvası sona erdi

Cide Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen 2023 yılı camiler arası Yaz Kur'an Kursu Futbol Turnuvası sona erdi. Ece Mahallesi takımı şampiyon oldu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen "Yaz Kur'an Kursu Futbol Turnuvası" sona erdi.

Cide Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce organize edilen 2023 yılı camiler arası "Yaz Kur'an Kursu Futbol Turnuvası" 8 takımın katılımı ile gerçekleştirildi.

Ece Mahallesi Camisi ile Kara Mustafa Paşa Camisi kursiyerlerinin final oynadığı turnuvada rakibini 2-1 yenen Ece Mahallesi takımı şampiyon oldu. Reşadiye Camisi Kur'an Kursu takımı da 3. oldu.

İlçe Kaymakamı Tuncay Karataş, İlçe Müftüsü Dr. Hasan Rami Kara, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Veysel Gezergün ödül törenine katılarak dereceye giren takımlara kupa ve madalya takdim etti.

Kaymakam Karataş, turnuvaya katkı sunan imamlar ile ter döken öğrencilere teşekkür etti.