Cide'de düzenlenen modifiyeli araç fuarında 400 araç yarıştı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen modifiyeli araç fuarında yaklaşık 400 modifiyeli araç ödül için yarıştı. Modifiyeli araca binen belediye başkanı ise yüksek desibelli ses sistemi karşısında zor anlar yaşadı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen modifiyeli araç fuarında yaklaşık 400 modifiyeli araç ödül için yarıştı. Modifiyeli araca binen belediye başkanı ise yüksek desibelli ses sistemi karşısında zor anlar yaşadı.

Cide'de Tokat Araç Sporları Kulübü tarafından düzenlenen modifiyeli araç fuarına yaklaşık 30 ilden 400 civarında modifiyeli araç katıldı. Daha önce katılmak istediği bir fuara giderken aracı yanan modifiyeli araç tutkununa destek sağlamak amacı ile düzenlenen fuara 3 binden fazla kişi katıldı. Fuarda araç sahipleri ödül için yarıştı. Desibel yarışması, araç güzellik yarışması, araç basıklık yarışması, nostalji ve klasik araçlar şovlarının yapıldığı fuar vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Fuarı ziyaret eden Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu da modifiyeli araçları inceledi. Modifiyeli bir araca binen Belediye Başkanı Mutlu, yüksek desibelli müzik sistemi sebebiyle zor anlar yaşadı. - KASTAMONU