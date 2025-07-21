Cide Belediyesi Su Kullanımına Dikkat Çağrısı Yaptı

Cide Belediyesi son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle vatandaşların su kullanıma dikkat etmesi uyarısında bulundu.

Cide Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yeni su kaynakları arayışının devam ettiği belirtildi.

Doğal sürecin bazı olumsuzlukları beraberinde getirdiğinin vurgulandığı açıklamada, ortak kullanım alanlarındaki çeşmelerde araç ve halı yıkanması gibi su israfına yönelik işlemlerde cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

Temel ihtiyaç dışında tarla, bahçe sulamasında da vatandaşların dikkatli olmasının gerektiği belirtilen açıklamada, sosyal medya üzerinden halkı yanıltıcı ve tahrik edici paylaşım yapanlar hakkında ise yasal işlem başlatılacağı bilgisi verildi.

Cide Belediyespor'un kulüp başkanı Erhan Yıldırım istifa etti

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Cide Belediyespor'un kulüp başkanı Erhan Yıldırım istifa etti.

İstifasıyla ilgili açıklama yapan Yıldırım, görev süresinde Cide ve kulüp için elinden geleni yaptığını belirtti.

Cide Belediyespor'a başarı dileyen Yıldırım, görevinden istifa ettiğini kaydetti.