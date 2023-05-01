Christoph Daum, Fenerbahçe'yi ziyaret etti

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti. Daum, teknik direktör Jorge Jesus, teknik ve idari kadro, futbolcular ve çalışanlarla bir araya geldi. Ziyaret ile ilgili duygu ve düşüncelerini Fenerbahçe TV ile paylaşan Christoph Daum, Fenerbahçe sevgisini kalpten hisseden taraftarlara teşekkür etti ve Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalinin fazlasıyla yüksek olduğunu söyledi.