Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın "Türk milleti" yerine kullandığı ifade olay oldu

Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın 'Türk milleti' yerine kullandığı ifade olay oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın
Haber Videosu

Fenerbahçe ve Chobani arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. İmza töreni, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya'nın katılımlarıyla Chobani Stadyumu 1907 Tribünü'nde gerçekleşti. Törene damga vuran an ise Hamdi Ulukaya'nın, "Türk milleti"nden "Türkiyeliler" diye bahsetmesi oldu.

Süper Lig devi Fenerbahçe ve Chobani arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'nın katılımlarıyla Chobani Stadyumu 1907 Tribünü'nde yapıldı.

"TÜRKİYELİLER VE HALKIMIZ"

Törenen damga vuran an ise Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın basın toplantısında "Türk milleti"nden "Türkiyeliler" diye bahsetmesi oldu.

Ulukaya konuşmasına, "Sayın Başkan, değerli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli Fenerbahçe ailesi, tüm Türkiyeliler ve halkımız…" diyerek başladı. Sabah evden çıkarken eşiyle bir fotoğraf çektiklerini ve "Bugünden daha güzel bir gün olamaz" dediklerini anlatan Ulukaya, bu özel günü yaşamanın sevincini ve burada olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un üç ay önce yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından bu iş birliğinin oluştuğunu anlatan Ulukaya, "Olur mu canım, Chobani ABD'de, Türkiye'de işimiz yok" dediğini ancak bu fikrin içine işlediğini belirtti. Ardından Koç'un misafirperverliği ve insanlığı sayesinde bu ortaklığa karar verdiklerini söyledi.

AKLIMIZI BİRLEŞTİRİRSEK, YAPAMAYACAĞIMIZ ŞEY YOK"

Uluslararası başarılarını ve geçmişini anlatan Ulukaya, Erzincan'daki çocukluk arkadaşlarına selam göndererek onları ilk maça davet etti. Kadıköy'de ilk maça üniversiteye hazırlanırken kale arkasından bilet alarak geldiğini belirten Ulukaya, bugün burada bulunmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi. Fenerbahçe taraftarlarına ve Türkiye'deki çocuklara seslenen Ulukaya, "Biz aklımızı birleştirirsek, yapamayacağımız şey yok. Burası halkın ve Fenerbahçelilerin stadyumu, bundan daha büyük bir duygu olamaz" ifadelerini kullandı. "Biz Fenerbahçelilerin yol arkadaşıyız" diyen Ulukaya, sadece tabela desteğiyle değil, her anlamda kulübün yanında olacaklarını vurguladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Özel'in şartı kabul edildi! CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak

Özel'in şartı kabul edildi! CHP çözüm komisyonuna katılıyor
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor

Mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami 700 km hızla ilerliyor
Bursa'yı kül eden alevler bir tek oraya ulaşamadı! Nedeni herkese ders olacak cinsten

Şehri kül eden alevler bir tek oraya ulaşamadı! Nedeni ders gibi
Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: 'Atatürk Stadı neden olmadı?' sorusunu Ali Koç yanıtladı

Ali Koç'tan Chobani ile yapılan imza töreninde Atatürk sorusuna yanıt
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıselçuk gündoğdu:

amerikalılar ya da ruslar yada almanlar yanlış mı ki ,türkiyeliler de doğru bence

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUmut Yağcı:

ne var bunda amerikalılar dememiş ya bu işleri bırakın artık milleti parçalamak yerine birleştirmenin bu vatan daha büyük faydaları olur

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİlteriş_31:

Para böyle bir güç işte!.. Parayı sayıp sazi eline alan istediği türküyü söyler, istediği nutku atar!

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Adam Kürt Amerika’da Yunan yoğurt u olarak satıyor yogutlari zaten markasida Suriye’deki Kürt şehri kobani

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadirİbo:

fb'yi 30 yıl önce bırakmasaydım şimdi bırakırdım :)

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yaş üstü araç sahiplerine ÖTV'siz sıfır araç müjdesi! Teklif Meclis'e sunuldu

20 yaş üstü araç sahiplerine ÖTV'siz yerli araç müjdesi
'Doktorlar' dizisinin yıldızı Gamze Topuz adeta yıllar meydan okuyor

Bu sahneyle hafızalara kazınmıştı! Son hali ortaya çıktı
Emlak Konut, Gayrimenkul Sertifikası işlem kodunu 'DMLKT' olarak duyurdu

Düşük bütçeyle gayrimenkul hayal değil! Kodu belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.