Chicago Bulls, Derrick Rose'un formasını emekliye ayırdı

Güncelleme:
NBA Doğu Konferansı takımlarından Chicago Bulls, eski oyuncusu Derrick Rose'un 1 numaralı formasını emekliye ayırdığını duyurdu. Törende Rose'un forması salona yerleştirildi ve böylece Bulls tarihindeki 5. emekli forması oldu.

Böylece Derrick Rose, Chicago Bulls tarihinde Jerry Sloan (4 numara), Bob Love (10 numara), Michael Jordan (23 numara) ve Scottie Pippen'ın (33 numara) ardından forması emekli edilen 5. basketbolcu oldu.

2008 NBA draftında Bulls tarafından ilk sıradan seçilen Rose, burada 2016 yılına kadar forma giyerken, çıktığı 406 normal sezon maçında 19.7 sayı, 3.7 ribaund ve 6.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Derrick Rose, NBA'de 2010, 2011 ve 2012 yılları olmak üzere 3 kez All-Star seçilirken, 2011 yılında da sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü kazanan en genç basketbolcu oldu.

Rose kariyerinde Chicago Bulls dışında New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons ve Memphis Grizzlies'ta da forma giydi. - İSTANBUL

