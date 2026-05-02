Chibuike: Taraftarlar İçin Kazanmak İstemiştik Ama Olmadı

TRABZONSPOR'da Chibuike Nwaiwu, "Taraftarlar için bu maçı kazanmak istemiştik. Ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Bizim adımıza zor bir maç oldu" dedi.

Süper Lig'in 32'nci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Chibuike Nwaiwu, "Buraya gelip bize sevgisini ve desteğini sonuna kadar gösteren taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlar için bu maçı kazanmak istemiştik. Ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Bizim adımıza zor bir maç oldu. Bugün aldığımız bir puan gösterdiğimiz mücadeleden sonra önemli diye düşünüyorum. Futbolda kimse sakatlanmak istemez ama sakatlık futbolun bir parçası. Savic, Batagov çok iyi oyuncular. Onların eksikliği durumunda profesyoneller olarak elimizden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BEŞİKTAŞ MAÇINDA 3 PUAN İÇİN EN İYİYİ VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Trabzonsporlu oyuncu Chibuike, Beşiktaş maçının zor olacağını kaydederek, "Geldiğim ilk andan itibaren hep sevgi ve destek gördüm. Hep evimdeymişim gibi sanki ailemin yanındaymışım gibi hissettirdiler. Bende bu karşılığı vermeye çalışıyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyorum. Beşiktaş maçı elbette zor bir maç olacak. Her maçta olduğu gibi 3 puanla ayrılabilmek adına en iyiyi vermeye çalışacağız. Ligde çok harika oyuncular var. Avrupa'nın sayılı liglerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü şiddetli ve yoğunluklu maçlar oynanıyor" diye konuştu.

