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Chelsea ve Real Betis UEFA Konferans Ligi Finaline Çıktı

Chelsea ve Real Betis UEFA Konferans Ligi Finaline Çıktı
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UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçlarında Chelsea, Djurgarden'i 1-0 yenerken, Real Betis Fiorentina ile 2-2 berabere kalarak finale yükseldi. Chelsea, toplamda 5-1'lik skorla finale adını yazdırdı. Final maçı 28 Mayıs'ta Polonya'nın Wroclaw şehrinde oynanacak.

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Chelsea, sahasında konuk ettiği Djurgarden'ı tek golle mağlup etti. İlk maçı da 4-1 kazanan Chelsea, adını finale yazdırdı. Real Betis ise 2-1 biten ilk maçın ardından rövanşta Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı ve toplam skor avantajıyla rakibine 4-3'lük üstünlük kurarak finale çıktı.

CHELSEA ZORLANMADAN FİNALE ÇIKTI

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final etabı bugün oynanan iki karşılaşmanın ardından sona erdi. İngiltere Premier Lig temsilcisi Chelsea, sahasında İsveç ekibi Djurgarden'ı konuk etti. Stamford Bridge'te oynanan karşılaşmada Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çaldı. Tempolu geçen mücadeleyi ev sahibi Chelsea, 38'inci dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'un ayağından bulduğu golle kazandı. Bu sonucun ardından ilk maçı da 4-1 kazanan Chelsea adını finale yazdıran takım oldu.

REAL BETIS'E FİNAL İÇİN BERABERLİK YETTİ

Gecenin diğer yarı final eşleşmesinde ise İtalya Serie A ekibi Fiorentina, evinde İspanya La Liga temsilcisi Real Betis ile karşı karşıya geldi. Artemio Franchi'de oynanan maçı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg yönetti. Çekişmeli geçen karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Fiorentina'nın golleri 34'üncü ve 42'nci dakikada Robin Gosens'den geldi. Real Betis'in gollerini ise 30'uncu dakika Antony ile 97'nci dakikada Abdessamad Ezzalzouli kaydetti. 2-1 biten ilk maçın ardından rövanşta uzatmalarda Fiorentina ile 2-2 berabere kalan Real Betis, toplam skorda rakibine 4-3'lük üstünlük kurarak finale çıktı.

UEFA Konferans Ligi'nde Real Betis - Chelsea finali 28 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Wroclaw şehrinde oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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