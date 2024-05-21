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Chelsea, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı

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Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayrıldıklarını duyurdu. Pochettino yönetiminde Chelsea, İngiltere Lig Kupası'nda final, İngiltere Federasyon Kupası'nda da yarı final oynadı.

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayrıldıklarını duyurdu.

Premier Lig ekibi Chelsea'de teknik direktör Mauricio Pochettino dönemi sona erdi. İngiliz temsilcisi, 52 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı ile yolların ayrılması konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bu sezon başında göreve gelen Pochettino yönetiminde Chelsea, İngiltere Lig Kupası'nda final, İngiltere Federasyon Kupası'nda da yarı final oynadı. Premier Lig'i ise 63 puanla 6. sırada tamamlayan Londra ekibi, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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