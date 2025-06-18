Chelsea'nin 70 milyon euroluk yıldızı futboldan 4 yıl men cezası yedi

Chelsea'nin 70 milyon euroluk yıldızı futboldan 4 yıl men cezası yedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

70 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Shakhtar Donetsk'ten Chelsea'ye transfer olan yıldız futbolcu Mykhailo Mudryk, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl futboldan men edildi.

Premier Lig ekibi Chelsea'ye Ukraynalı futbolcusu Mykhailo Mudryk'ten kötü haber geldi.

FUTBOLDAN 4 YIL MEN

İngiliz devinin Shakhtar Donetsk'ten 70 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Mudryk, doping yaptığı gerekçesiyle futboldan 4 yıl men cezası yedi. İngiltere Futbol Federasyonu'ndan bir isim The Telegraph'a konuşarak, "Mykhailo Mudryk'in, FA'nın Anti-Doping Yönetmeliği'nin 3 ve 4. Yönetmelikleri uyarınca yasaklı bir maddenin varlığı ve/veya kullanımı iddiasıyla Anti-Doping Kural İhlalleri ile suçlandığını doğrulayabiliriz. Bu devam eden bir dava olduğundan, şu anda daha fazla yorum yapacak durumda değiliz." sözlerini sarf etti.

CHELSEA FORMASI

1 Aralık 2024 yılından bu yana cezası nedeniyle yeşil sahalardan uzak kalan Ukraynalı oyuncu,Chelsea'de çıktığı 73 maçta 10 gol ve11 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Pervin Buldan geçirdiği kazayı anlattı, Öcalan'dan beklenmedik tepki aldı: Çok safsın

Öcalan'dan Pervin Buldan'a beklenmedik tepki: Çok safsın
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımithat yılmaz:

ga de olsq no problem

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcudan Galatasaraylıları yıkan sözler

Yıldız futbolcudan Galatasaraylıları yıkan sözler
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Rusya'nın sabrı taşmak üzere! Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı

Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı
'Bu gece sürpriz yaşanacak' diyen İran, saldırıya geçti

"Bu gece sürpriz yaşanacak" diyen İran, saldırıya geçti
Türk turizmine ağır darbe! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Dünyaya rezil oluyoruz! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.