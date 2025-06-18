Chelsea'nin 70 milyon euroluk yıldızı futboldan 4 yıl men cezası yedi

Premier Lig ekibi Chelsea'ye Ukraynalı futbolcusu Mykhailo Mudryk'ten kötü haber geldi.

FUTBOLDAN 4 YIL MEN

İngiliz devinin Shakhtar Donetsk'ten 70 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Mudryk, doping yaptığı gerekçesiyle futboldan 4 yıl men cezası yedi. İngiltere Futbol Federasyonu'ndan bir isim The Telegraph'a konuşarak, "Mykhailo Mudryk'in, FA'nın Anti-Doping Yönetmeliği'nin 3 ve 4. Yönetmelikleri uyarınca yasaklı bir maddenin varlığı ve/veya kullanımı iddiasıyla Anti-Doping Kural İhlalleri ile suçlandığını doğrulayabiliriz. Bu devam eden bir dava olduğundan, şu anda daha fazla yorum yapacak durumda değiliz." sözlerini sarf etti.

CHELSEA FORMASI

1 Aralık 2024 yılından bu yana cezası nedeniyle yeşil sahalardan uzak kalan Ukraynalı oyuncu,Chelsea'de çıktığı 73 maçta 10 gol ve11 asistlik performans sergiledi.