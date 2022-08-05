Chelsea, kaptanı Cesar Azpilicueta'nın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, kaptanı Cesar Azpilicueta'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, kaptanı Cesar Azpilicueta'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Chelsea Kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek İspanyol futbolcuyla iki yıllık yeni kontrat imzalandığını duyurdu. Kariyerine Osasuna'da başlayan 32 yaşındaki sağ bek, Olimpik Marsilya'da oynadıktan sonra 2012'de Chelsea'ye imza atmıştı. Son günlerde ismi Barcelona ile anılan Azpilicueta, başarılarla dolu Chelsea kariyerinde ikişer İngiltere Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi, birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İngiltere Federasyon Kupası ve İngiltere Lig Kupası zaferleri yaşadı. "Maviler" ile 476 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 17 gol kaydetti. Spor AA / Mutlu Demirtaştan Olimpik Marsilya Chelsea England Cesar Spor Haberler

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